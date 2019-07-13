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فاجأ المخاض سيدة خلال زياراتها لمهرجان أبها للتسوق، لتتدخل فرق الهلال الأحمر لإنقاذها وتوليدها في جناحها بالمهرجان، ونقلتها بعد ذلك إلى المستشفى.
وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر محمد الشهري، إن الهيئة شاركت في مهرجان أبها للتسوق 1440هـ بفرق إسعافية وتطوعية. وأضاف أن الفرق باشرت عدداً من الحالات في المهرجان، تنوعت ما بين طفيفة ومتوسطة بلغ عددها 140 حالة، نقلت منها 10 حالات للمستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. المخاض يفاجئ سيدة في مهرجان أبها.. و”الهلال الأحمر” يتدخل وينجح في توليدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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