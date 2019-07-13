بالصور: أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور الكرملين

زار أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمس (الجمعة) قصر الكرملين التاريخي وسط العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال جولته الحالية لروسيا . وشملت الزيارة قاعة قصر الكرملين التي تحتوي على العديد من اللوحات الفنية حيث استمع الأمير محمد لشرح عن مجمع قصور قياصرة روسيا السابق وقاعة استقبال رؤساء الدول وقاعة اجتماعات الدولة وقاعة تنصيب قياصرة .

كما استمع سموه إلى شرح عن الأحداث المهمة التي شهدتها موسكو خلال القرون الماضية ، واطلع على قاعة تحتوي على رسومات للقياصرة السابقين . كما زار أمير الرياض بالنيابة، متحف الألماس الذي يحتوي على قطع نادرة وكذلك متحف أزياء القياصرة .

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