صالة رياضية في أمريكا تستغل طاقة روادها لإنتاج الكهرباء

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قدمت صالة رياضية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية تجربةً فريدةً باستغلال طاقة التدريب التي يبذلها روادها، وتحويلها إلى كهرباء.

وتحتوي أجهزة التمارين في الصالة الرياضية على عاكسات مدمجة، مشابهة لتلك الموجودة في الألواح الشمسية وتوربينات الرياح؛ حيث تحوّل الطاقة التي تتولد أثناء تمرينات الرياضيين إلى كهرباء، لتشغيل الصالة الرياضية، ويُخّزن فائض الكهرباء في بطاريات لاستخدامه في الإضاءة خلال ساعات الذروة.

وقال مالك الصالة الرياضية خوسيه أنطونيو أفينا: “إننا نستخدم طاقة البشر لإنتاج طاقة نظيفة، مبيناً أن لفة الدوران الواحدة، على جهاز ثابت، تنتج ما بين 1000 و2500 واط كهرباء، وهي كفيلة بتشغيل ثلاجة.

وأضاف أفينا، وفقاً لـ “الشرق الأوسط”، أن جهاز المشي ذاتي الحركة في الصالة الرياضية يُستخدم نظام مكابح كهرومغناطيسياً وميكانيكياً لتوليد الطاقة، ولا يستخدم هذا النظام أي طاقة على الإطلاق، كما أنه لا يتحرك دون أن يخطو شخص ما عليه، ويدفع الحزام حوله..، سواء بالمشي أم الركض.

