رسميا .. عبدالفتاح آدم “نصراوي”

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أعلن الدكتور صفوان السويكت، المرشح لرئاسة نادي النصر، توقعيه مع عبدالفتاح ادم قادماً من نادي التعاون.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات صحفية كشف خلالها السويكت عن تلقيه اتصالات كثيرة في اليومين الماضيين من أعضاء القائمة الذهبية تطلب منه التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ قرار الانسحاب من سباق الانتخابات لرئاسة النادي.

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وأضاف السويكت: «القائمة الذهبية طالبت بضرورة وأهمية الجلوس معاً للتفاهم والتباحث حول آلية المرحلة المقبلة لبحث مستقبل الكيان قبل اجتماع الجمعية العمومية المقررة غداً للمرة الثانية في مقر النادي».

وشدد المرشح الأوفر حظاً في الفوز بالرئاسة على أنه يتشرف بخدمة الكيان، وأنه لم يتقدم لهذا الكرسي إلا محبة ورغبة في تحقيق وتلبية تطلعات وطموحات جماهير النادي الكبير.

كما أكد السويكت أنه سيحضر الجمعية العمومية التي سوف تقام مساء اليوم السبت.

