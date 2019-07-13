شركة آل سعيدان العقارية تعلن وظيفة أخصائي رواتب لحديثي التخرج

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تعلن شركة آل سعيدان العقارية (شركة عقارية كبرى) عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمسمى أخصائي رواتب لحديثي التخرج (Payroll Specialist – Fresh Graduate) في مقر الشركة بالرياض على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية أو إدارة الأعمال).

– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

الوصف الوظيفي:

تنسيق وتنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة وحساب الأجور والمرتبات والمزايا.

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نبذة عن الشركة:

شركة آل سعيدان للعقارات واحدة من كبريات الشركات العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية والدول العربية على حد سواء، حيث تتمتع الشركة بسجل حافل من الإنجازات التنموية في مجال تطوير الخطط، وبناء المراكز التجارية والسكنية، وبيع وشراء العقارات على المستويين المحلي والدولي، وتقديم الاستشارات العقارية وتقييم وتثمين الخدمات. كما تعد شركة آل سعيدان للعقارات مصدراً أساسياً للمعلومات العقارية المحلية والدولية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم السبت 1440/11/10هـ (الموافق 2019/7/13م) من خلال الرابط:

http://bit.ly/2YMY15u

