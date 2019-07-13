أوراكل العالمية تعلن برنامج تدريب و توظيف للخريجين في الرياض و جدة

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تعلن شركة أوراكل العالمية (Oracle) عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين بمجال المبيعات وهندسة المبيعات لتطبيقات وحلول أوراكل (Applications Solution Engineering) وهو برنامج لمدة عام كامل منتهي بالتوظيف بدوام كامل في شركة أوراكل أو أحد عملائها أو شركائها على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس أو الماجستير في أي تخصص ويفضل (الموارد البشرية، المالية، إدارة سلسلة الإمداد).

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

المهارات المطلوبة:

– مهارات في التواصل وتقديم العروض شفهياً وكتابياً.

– مستوى عالي من الإلتزام والتوجه نحو الإنجاز.

– مهارات في تحليل المشاكل وحلها.

– مهارات في التفاوض والإقناع.

نبذة عن البرنامج:

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يهدف إلى البرنامج إلى استقطاب الخريجين المتفوقين لإنطلاقة مهنية بهدف بناء جيل المستقبل للعمل في أوراكل السعودية أو أحد عملائها وشركائها بدوام كامل، من خلال تعلم المهارات والمعرفة وتنمية الوعي بجميع المنتجات التنافسية ذات الصلة في السوق وفهم احتياجات العملاء وربطها بمجموعة المنتجات والحلول التي تقدمها أوراكل بالإضافة إلى تعلم تقديم عروض المنتجات والعروض التقديمية بفعالية وطريقة توضيح نقاط القوة في تطبيقات أوراكل مقارنة مع المنافسين.

مدة ومقر البرنامج:

يبدأ البرنامج في 1 سبتمبر 2019م في مقرات الشركة بكل من (الرياض وجدة) ويستمر لمدة عام كامل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:

http://bit.ly/2NT3Ugf

