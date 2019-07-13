STC تستجيب لشاب وتوظفه بعد تقديمه طلبًا إبداعيًا

كسر الشاب عبدالله العتيبي العُرْف السائد في تقديم السيرة الذاتية وطلب التوظيف، وقاده الإبداع لإنتاج مقطع فيديو بطريقة «موشن جرافيك» يحكي فيه قصة عمل والده في شركة الاتصالات السعودية، منذ أن كانت تابعة لوزارة البريد والبرق والهاتف، وتدرَّج فيها حتى أصبح مديرًا للتركيبات والصيانة في منطقة شمال الرياض، وخدم فيها لأكثر من 20 عامًا .

وتمنَّى الشاب عبدالله عبر الفيديو أن يسير على خُطَى والده، وتقدَّم بطلب توظيف لدى الشركة بعد أن استعرض قصة والده، وهو ما حظي بتفاعل شركة الاتصالات السعودية STC التي أعلنت عبر حساباتها الرسمية في «تويتر» قبول طلب الشاب وتوظيفه لديها .

والتقت عاجل بالشاب عبدالله العتيبي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي أوضح أنَّ فكرة الفيديو كانت تراوده منذ فترة طويلة، ولم يكن يعرف كيفية صياغة الفكرة عبر الفيديو، إلا أنَّه بدعم من أهله ومساعدتهم له تمَّ إنجاز الفيديو بكل حماس، وجرى نشرها عبر حسابه في تويتر .

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وقال العتيبي: إنَّ الشركة أعلنت اليوم عبر حسابها قبول طلب توظيفه وكانت فرحته غامرة وشعوره لا يوصف، وجرى التواصل معه لاستكمال الإجراءات مقدمًا شكره للمهندس فيصل السابر .

ولفت العتيبي إلى أنَّ عائلته نشأت على حب شركة الاتصالات السعودية لكونها مرتبطة بعمل والده؛ حيث كان والده يصطحبه معه للعمل وتعرّف على عمل الفنيين والموظفين، وهو ما جعله يقع في حب طبيعة عمل والده. مشيرًا إلى أنَّه خرّيج قسم تربية خاصة وتقدّم على الكثير من الوظائف وتمَّ قبوله في وظيفة في شركة مشغلة تابعة لجامعة شقراء بعقد لمدة عام واحد فقط وانتهى .

واعتبر العتيبي أنَّ شركة STC بادلت إخلاص والده في العمل لديها بالإحسان عندما قبلت توظيفه، وهو صنيع معروف لن ينساه، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والمثابرة، ومقدمًا الشكر لكل من دعمه بإعادة التغريد وإيصال صوته والذي تكلَّل بتوظيفه .