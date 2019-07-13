بالصور.. زيارة أمير منطقة الرياض بالنيابة للكرملين

قام الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، أمس الجمعة، بزيارة لقصر الكرملين التاريخي وسط العاصمة الروسية موسكو .
وشملت الزيارة جولة أمير منطقة الرياض بالنيابة على قاعة قصر الكرملين التي تحتوي على العديد من اللوحات الفنية، حيث استمع الأمير لشرح عن مجمع قصور قياصرة روسيا السابق وقاعة استقبال رؤساء الدول وقاعة اجتماعات الدولة وقاعة تنصيب قياصرة .
كما استمع الأمير إلى شرح عن الأحداث المهمة التي شهدتها موسكو خلال القرون الماضية، كما اطلع على قاعة تحتوي على رسومات للقياصرة السابقين .
وشملت جولة الأمير أيضًا متحف الألماس الذي يحتوي على قطع نادرة، وكذلك متحف أزياء القياصرة .
ورافق أمير منطقة الرياض بالنيابة خلال الجولة الوفد الرسمي المرافق له .
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