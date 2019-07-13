استنفار 26 بلدية بجازان للتعامل مع «موسم الغبار»

استنفرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها الـ 26، لمواجهة موسم الغبار الذي تشهده المنطقة هذه الأيام، وذلك بتكثيف جهودها الميدانية من خلال فرقها المدعمة بالآليات والمعدات والعمالة، لإزالة الأتربة والكثبان الرملية على الطرق الفرعية والرئيسية التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية .

وأكَّد أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، على المختصين بأمانة المنطقة وعلى رؤساء بلديات منطقة جازان بكافة كوادرها البشرية والآلية للتعامل مع موسم الغبار، موضحًا أن الأمانة والبلديات في حالة استنفار تام وفي جاهزية تامة، وأن الأعمال الميدانية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية.

وبين سعيدان، حرص ومتابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ومتابعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لتداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي تشهدها المنطقة مُؤخَّرًا، وتوجيههما الدائم بمضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أَي حوادث أو طوارئ.

وأكَّد أمين المنطقة أنَّ هناك متابعة يومية عن تلك الأعمال بدون تأخير، مطالبًا المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن الأماكن المغلقة والمتضررة نتيجة الغبار بالاتصال على الرقم الموحد 940 الذي يعمل على مدار الساعة.