رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على بعض مناطق المملكة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، غدًا السبت، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على مناطق أخرى بالمملكة.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر يشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك مناطق الشرقية والرياض ونجران وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، تتأثر باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير.
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.
أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت الهيئة أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.
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