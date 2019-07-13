السعودية اليوم / ملك ماليزيا يغادر المدينة المنورة



المدينة المنورة 10 ذو القعدة 1440هـ الموافق 13 يوليو2019م واس

غادر جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، المدينة المنورة اليوم بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه, وتشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما - .

وكان في وداع جلالته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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11:01ت م

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