السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية العراق بذكرى يوم الجمهورية لبلاده



جدة 10 ذو القعدة 1440هـ الموافق 13 يوليو 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

// انتهى //

10:32ت م

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جدة 10 ذو القعدة 1440هـ الموافق 13 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.// انتهى //10:32ت م0021

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