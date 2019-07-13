السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية العراق بذكرى يوم الجمهورية لبلاده



جدة 10 ذو القعدة 1440هـ الموافق 13 يوليو 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

10:30ت م

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جدة 10 ذو القعدة 1440هـ الموافق 13 يوليو 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق الأمن والاستقرار.// انتهى //10:30ت م0020

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