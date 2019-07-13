السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الفرنسية بذكرى اليوم الوطني لبلاده



جدة 10 ذو القعدة 1440هـ الموافق 13 يوليو 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:23ت م

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جدة 10 ذو القعدة 1440هـ الموافق 13 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:23ت م0017

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