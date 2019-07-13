شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية العراق بذكرى يوم الجمهورية لبلاده والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:17 صباحًا, 13 يوليو 2019 م المناطق_الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق الأمن والاستقرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | القيادة تهنئ رئيس جمهورية العراق بذكرى يوم الجمهورية لبلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.