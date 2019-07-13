الان تتابع وفاة أًب وأم وطفلتهم في حادث تصادم مرّوع بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي: تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة على الرقم (٩٩٧) عند الساعة 2:58ص بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين مركبتين على طريق حضن . وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ثلاث فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري. Advertisements وفور وصول الفرق للموقع اتضح أن مركبة من نوع فورد قد تصادمت مع شاحنة مما أدى إلى وفاة قائد المركبة وزوجته وطفلتهم فيما أصيب سائق الشاحنة بإصابة متوسطة. وعلى ضوء ذلك تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز .

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