تابع جامعة شقراء البوابة الالكترونية بوابة القبول الموحد للجامعات والكلية التقنية بالرياض 1440-...

نتابع من خلال عرب نيوز، الأخبار التعليمية بالمملة السعودية، حيث يواصل الطلاب والطالبات تأكيد القبول بالجامعة من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبوابة القبول الموجد لكلا من الطلاب والطالبات، وذلك خلال الفترة المقررة والتي ستنتهي بعد غد الإثنين الموافق 12 ذو القعدة، على أن تغلق البوابة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، القبول الموحد للجامعات.

ونحن نتابع معكم غدا الخميس الموافق الثامن من ذو القعدة، فتح بوابة القبول الموحد للطلاب وبوابة القبول الموحد للطالبات، لمعرفة أسماء الفرز النهائي للمقبولين.

بوابة القبول الموحد للجامعات 1440

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد بجامعات الرياض، عن بدء فتح الرابط الرسمي للبوابة اعتبارا من غد الخميس 8 ذو القعدة أمام الطلاب والطالبات، من أجل معرفة أسماء الطلاب الذين تم قبولهم من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب، وأسماء الطالبات اللاتي تم قبولهن من خلال بوابة القبول الموحد للطالبات.

وأضافت اللجنة أنه سيتم فتح بوابة القبول اعتبارا من يوم الخميس 8 ذو القعدة من أجل تأكيد القبول للطلاب والطالبات، على أن تغلق البوابة في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الإثنين الموافق الثاني عشر من ذو القعدة 1440.

كما دعت اللجنة جميع الطلاب والطالبات للدخول على الحسابات الخاصة بهم وتأكيد القبول فب الفترة المحددة، وفي حالة عدم تأكيد القبول سيتم استبعاد الطالب أو الطالبة نهائيا.

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القبول الالكتروني الموحد للجامعات

هذا وقد بدأت بوابة القبول الموحد لكلا من الطلاب والطالبات في يوم الإثنين 14 من شوال وانتهت يوم الثلاثاء 22 شوال 1440، وقد تم اعلان نتيجة الفرز الأول في الأول من ذو القعدة 1440، وسيتم فتح البوابة غدا لمعرفة أسماء القبول النهائية وتأكيد القبول.

في حين تم تقديم الطالبات على بوابة القبول في يوم الأربعاء 16 شوال 1440، وأغلقت بوابة التقديم الإلكتروني في الثالثا والعشرون من شوال، وسيتم اعلان الفرز النهائي غدا الخميس 8 ذو القعدة 1440.

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