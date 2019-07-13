، نظرة مستقبلية سلبية .. "فيتش" تعلن تخفيض تصنيف تركيا الائتماني ،

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خفّضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-)، مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا؛ في السادس من يوليو، وقال إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا؛ في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة، وإن البنك لم ينفّذ دوره بطريقة صحيحة.
ووفق "سكاي نيوز" قالت "فيتش" أيضاً، إن إقالة جتينقايا؛ تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية.
وأضافت، أن عزل محافظ البنك المركزي يزيد أيضاً الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.
نظرة مستقبلية سلبية .. "فيتش" تعلن تخفيض تصنيف تركيا الائتمانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-13
خفّضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-)، مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا؛ في السادس من يوليو، وقال إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا؛ في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة، وإن البنك لم ينفّذ دوره بطريقة صحيحة.
ووفق "سكاي نيوز" قالت "فيتش" أيضاً، إن إقالة جتينقايا؛ تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية.
وأضافت، أن عزل محافظ البنك المركزي يزيد أيضاً الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.
13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
10:23 AM
مخاطر بتقويض تدفق الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل
خفّضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-)، مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا؛ في السادس من يوليو، وقال إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا؛ في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة، وإن البنك لم ينفّذ دوره بطريقة صحيحة.
ووفق "سكاي نيوز" قالت "فيتش" أيضاً، إن إقالة جتينقايا؛ تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية.
وأضافت، أن عزل محافظ البنك المركزي يزيد أيضاً الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.
، نظرة مستقبلية سلبية .. "فيتش" تعلن تخفيض تصنيف تركيا الائتماني ،
المصدر : الخليج 365
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