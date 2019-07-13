الداخلية: ضبط 3 ملايين و489 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 3489854 مخالفًا، لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة التي شنتها الوزارة على مدى عام وتسعة أشهر، في كل مناطق المملكة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي المخالفين، الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة بلغ 3489854 مخالفًا، منهم 2721206 مخالفين لنظام الإقامة، و538862 مخالفًا لنظام العمل، و229786مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأوضحت وزارة الداخلية أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 58843 شخصًا، 47% منهم يمنيو الجنسية، و50% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2558 شخصًا؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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وأشارت إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 3996 شخصًا.

وأكدت أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1380 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1343 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 37 سعوديًّا.

وأشارت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12702 وافد مخالف، منهم 10866 رجلًا، و1836 امرأة، مؤكدة إيقاع العقوبات الفورية بحق 496525 مخالفًا، وإحالة 450109 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 575775 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 868065 مخالفًا.