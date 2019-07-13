السعودية | “الخدمة المدنية” تكشف عن بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:00 صباحًا, 13 يوليو 2019 م المناطق_الرياض حددت وزارة الخدمة المدنية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وعدد أيام الإجازة.

وأوضحت أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

وجاء ذلك رداء على استفسار أحد الأشخاص وجهه إلى حساب الوزاة على تويتر حول موعد إجازة عيد الأضحى.

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