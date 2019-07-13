الان تتابع «الحرس الوطني» تعلن نتائج المقبولين مبدئياً لعام 1440هـ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:57 ص, 13 يوليو 2019 م التعليقات: 0 في القطاع الغربي الرياض- الخليج 365: أعلنت شعبة التجنيد بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، عن نتائج المقبولين مبدئياً لعام 1440هـ للمتقدمين بطلبات التجنيد على بوابة التجنيد الإلكترونية، برتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي) لحملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة على الرابط التالي:https://job.sang.gov.sa/registration/Results.aspx

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