

مانيلا 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سوريغاو ديل سور في جنوب الفلبين اليوم.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الزلزال وقع على عمق 5 كم وعلى بعد 9 كم جنوب شرق بلدة كاراسكال.

ولفت المعهد النظر أن سكان مدن بوتوان وتانداغ وكاغايان دي أورو وميساميس أورينتال في جنوبي الفلبين شعروا أيضًا بالزلزال، مضيفًا أنه تم الشعور به أيضًا في مدينة سيبو بوسط الفلبين.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

07:41ت م

0010





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوبي الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.