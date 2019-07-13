السعودية اليوم / أنطونيو غوتيريش يؤكد استمرار دعم الأمم المتحدة للمناطق التي ضربها الإعصار في موزمبيق



بيرا 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس بجولة بإحدى المدارس في مدينة بيرا بجمهورية موزمبيق أحد المدن المتأثرة بإعصار إيداي.

وحث الأمين العام الطلاب على الاستمرار في الدراسة وتعلم موادهم جيدًا، مؤكدًا استمرار دعم المنظمة الأممية للمناطق التي ضربها الإعصار في موزمبيق.

وتضررت 90٪ من البنية التحتية لمدينة بيرا من الإعصار الذي ضرب يومي 14 و15 مارس. وتستضيف المدرسة ما يقرب من 5 آلاف طفل، مقسمين على ثلاث فترات دراسية في صفوف تستقبل في كل فترة حوالي 90 طالبًا.

وكانت المدرسة قد افتتحت أبوابها في فبراير من هذا العام قبل كارثة الإعصار، حيث تم بناؤها بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أو الموئل كمثال على كيفية بناء مبان مقاومة للأحداث المناخية القاسية.

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