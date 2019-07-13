السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمالي جزر أوكيناوا اليابانية



سنغافورة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر شمالي جزر أوكيناوا اليابانية أمس.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان على عمق 257 كيلومترًا وعلى بعد 346 كيلومترًا شمالي ناها عاصمة المقاطعة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.

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06:14ت م

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