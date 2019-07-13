شكرا لقرائتكم خبر عن يكفي عبثاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يوما بعد آخر، يثبت نظام الحمدين أنه أصبح ألعوبة في يد أطراف أخرى من أجل عمل أي شيء لمحاولة الإضرار بالمملكة، وآخر هذه الأعمال الصبيانية ما يحاول نظام الحمدين أن يمارسه علنا تقليدا وسيرا على نهج الملالي في التشويش على موسم الحج في محاولة يائسة بتسييس موسم الحج.

ولكن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت واضحة تماما في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، حيث حملت في مضامينها أن يتفرغ حجاج بيت الله الحرام لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، والتأكيد على أن المملكة لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال ذلك.

وهذه إشارة واضحة لكل من يحاول أن يعبث أو يشوش على الحج كما اعتادت قطر وإيران ممارسة ذلك بكل صفاقة، وعدم احترام للشعيرة التي ينتظرها المسلمون كل عام بكل ورع وخشوع، وتبذل المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان كل الجهود من أجل أداء المسلمين لشعائرهم بكل يسر وطمأنينة.