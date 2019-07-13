شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة : صندوق طوارئ لدعم الدول المتضررة من الجراد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

دعت المملكة؛ ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، لعقد الاجتماع التشاوري لوكلاء وزارات الزراعة في دول أعضاء هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى في القاهرة أمس الأول (الخميس)، لمتابعة حالة الجراد الصحراوي والأضرار الناجمة عنه خلال الفترة الماضية.

وأوضح وكيل الوزارة المهندس أحمد العيادة أن الاجتماع خرج بمجموعة من التوصيات لخدمة دول المنظمة المتضررة من آفة الجراد الصحراوي، وأبرزها تفعيل صندوق للطوارئ تساهم فيه كل دول الأعضاء، لدعم الدول التي يتكاثر بها والتي لديها ضعف في إمكانيات التصدّي له، مشيرا إلى أنّ الصرف سيكون تحت متابعة الهيئة لتعظيم الفائدة منه.

وحثّ الوكيل العيادة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) على القيام بدورها في دعم الدول المتضررة والتدخل السريع، من أجل مكافحة الآفة التي تهدّد المنتجات الزراعية في الدول المتضررة أو الدول التي قد تتضرّر منها.