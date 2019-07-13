ملك ماليزيا يزور المسجد النبوي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) زار جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا أمس، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى، وكان في استقباله عند المسجد النبوي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

زار جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا أمس، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى، وكان في استقباله عند المسجد النبوي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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