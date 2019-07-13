شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يمنح السهيان الصنف الثالث من وسام الجمهورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس) منح الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي، الملحق العسكري بسفارة المملكة في تونس، العميد ركن خالد بن محمد السهيان، الصنف الثالث من وسام الجمهورية التونسية. ويأتي هذا الوسام نظير ما قدمه العميد السهيان من عمل في سبيل توطيد أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

منح الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي، الملحق العسكري بسفارة المملكة في تونس، العميد ركن خالد بن محمد السهيان، الصنف الثالث من وسام الجمهورية التونسية. ويأتي هذا الوسام نظير ما قدمه العميد السهيان من عمل في سبيل توطيد أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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