شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يعتمد خطة طوارئ الحج .. 33 جهة حكومية مشاركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها 33 جهة حكومية، إضافة إلى أي جهة أخرى قد يتطلب الموقف مشاركتها لاحقاً.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن موافقة وزير الداخلية على الخطة واعتماد العمل بها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، تأتي وفق التحديث الذي شهدته الخطة في ضوء نتائج تنفيذها في موسم حج العام الماضي 1439هـ وما صدر بشأنها من توجيهات للجنة الحج العليا بناء على تقارير الدروس المستفادة التي ناقشتها في اجتماعاتها.

وأكد في بيان صحفي أمس، أن التطوير المستمر للخطط العامة للطوارئ بالحج، يتم وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتوفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، وبما يلقاه الدفاع المدني من دعم لتنفيذ مهماته والاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة خلال موسم الحج. ولفت الفريق العمرو إلى أن الخطة اشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الافتراضات الواردة بالخطة موضحاً بها جميع المهمات والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة، مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهمات الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء المناسك، وإرشادهم في مناطق الحج بمكة والمدينة.

وثمن الفريق العمرو في ختام تصريحه متابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ودعمهما المستمر لجهود الدفاع المدني في أداء مهماته للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.