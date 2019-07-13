شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يوجّه بإلغاء مبادرة مسيئة لـ«الأهالي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

وجه محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بإلغاء وإيقاف مبادرة (عينك على الطائف) لما تضمنته ما يخالف ما تتميّز به المحافظة من مميزات عدة لا تحصر، ووجه بالعمل على إعادة صياغة المبادرة من جديد، بحيث تسلط الضوء على الإيجابيات وتبرز ويشجّع عليها، وتفهّم القائمون ما وقعوا فيه من أخطاء من لغة تعميم مبررين أنه كان دون قصد إطلاقا.

من جهته، طالب رئيس الغرفة التجارية بالطائف ورئيس مجلس الغرف التجارية سامي العبيدي القائمين بحذف الفيديو الترويجي للمبادرة من صفحتها على «تويتر»، وقال: «أتمنى حذف الفيديو وإعداد برنامج للمبادرة يتناسب مع اسمها ويحقق أهدافها».

ورصدت "الخليج 365" أن الفيديو ما زال مثبتاً على الصفحة ولم يحذف حتى إعداد هذا التقرير، إذ يوضح الفيديو مجموعة شباب من الطائف بملابس نوم وبناطيل قصيرة وقزع يرتادون الأسواق وسط نظرات استياء المجتمع منهم. وواجهت المبادرة هجوما لاذعاً خلال الإعلان عنها أمس الأول، وشارك مغردون رافضون المبادرة وطالبوا بإلغائها.