شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا امتنع أطباء الأسنان عن تقديم الخدمات العلاجية في المراكز الصحية؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

كشفت الجولات الإشرافية والميدانية في وزارة الصحة امتناع بعض أطباء الأسنان بمراكز الرعاية الصحية الأولية عن تقديم الخدمات العلاجية للمراجعين لعدم توفر مساعد طبيب أسنان. ووجه مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود بن محمد أورفلي، جميع مديري مراكز الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأسنان بعدم الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بعيادة الأسنان بحجة عدم توفر المساعد والاستفادة من الكوادر التمريضية لتغطية النقص، لحين توفر الأعداد الكافية من مساعدي طبيب الأسنان.

وأشار أورفلي في تعميم لمديري الشؤون الصحية بمناطق المملكة (حصلت "الخليج 365" على نسخة منه)، أن اللائحة التنظيمية لخدمات طب الأسنان بوزارة الصحة والتعاميم والخطابات اللاحقة لها، نصت على إمكانية الاستفادة من الكادر التمريضي في مساعدة طبيب الأسنان في أداء مهماته على أن يتم تدريب تلك الكوادر للعمل في عيادات الأسنان.