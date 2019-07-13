شكرا لقرائتكم خبر عن عداوي لـ الخليج 365 : أمنية شقيقي دفنه في مكة.. والقنصلية السعودية تتفاعل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان) تفاعلت القنصلية السعودية في نيويورك مع طلب زوجة المبتعث قاسم عداوي الغارق في شلالات نياجرا بمساعدة أسرته في دفنه بمكة المكرمة، بحسب وصيته. تفاعلت القنصلية السعودية في نيويورك مع طلب زوجة المبتعث قاسم عداوي الغارق في شلالات نياجرا بمساعدة أسرته في دفنه بمكة المكرمة، بحسب وصيته. وقال الدكتور محمد عداوي لـ«الخليج 365»: «طلبنا من السفارة السعودية الحصول على موافقة إمارة مكة المكرمة للصلاة على قاسم بالحرم، ودفنه بمكة المكرمة لأنها وصية الشهيد، إذ أكدت القنصلية مساعدتها في إنهاء الإجراءات».



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