طقس السبت: أتربة وغبار على معظم المناطق .. والشرقية تُسجل أعلى درجة حرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض ونجران وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

كما يُتوقع، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، وتسجل أعلى درجة حرارة على المملكة في الأحساء والدمام 45 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة 21 درجة مئوية. وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية، بسرعة 15- 40 كلم/ساعة.