

واشنطن 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

تندفع العاصفة الاستوائية "باري" المتحركة ببطء نحو ولاية لويزيانا الأمريكية بعدما اكتسبت قوة فوق خليج المكسيك مهددة بالتسبب في هطول أمطار تصل إلى 50 سنتيمترًا في الولاية المشبعة بالمياه بالفعل.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن متخصصين يراقبون العاصفة أكدوا أن "باري" يمكن أن تتسبب في هطول أمطار مهددة للحياة في لويزيانا وساحل الخليج الأوسط.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تصبح العاصفة إعصارًا من الفئة الأولى يوم السبت قبل أن تصل إلى اليابسة.

ووجه مركز الأعاصير تحذيرًا لمعظم مناطق ساحل لويزيانا. وقال المركز "الحركة البطيئة لباري ستتسبب في طول الفترة التي ستهطل فيها الأمطار الغزيرة وتهدد بحدوث فيضان على طول ساحل الخليج الأوسط".

// انتهى //

04:17ت م

0116





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العاصفة "باري" تتجه صوب ولاية لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.