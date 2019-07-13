أمير الرياض بالنيابة يزور الكرملين

2019-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم بزيارة لقصر الكرملين التاريخي وسط العاصمة الروسية موسكو .

وشملت الزيارة جولة سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على قاعة قصر الكرملين التي تحتوي على العديد من اللوحات الفنية حيث استمع سموه لشرح عن مجمع قصور قياصرة روسيا السابق وقاعة استقبال رؤساء الدول وقاعة اجتماعات الدولة وقاعة تنصيب قياصرة .

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كما استمع سموه إلى شرح عن الأحداث المهمة التي شهدتها موسكو خلال القرون الماضية ، كما اطلع سموه على قاعة تحتوي على رسومات للقياصرة السابقين .

كما شملت جولة سموه متحف الألماس الذي يحتوي على قطع نادرة وكذلك متحف أزياء القياصرة .

رافق سموه خلال الجولة الوفد الرسمي المرافق لسموه .