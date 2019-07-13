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سفيرنا في روسيا يحتفي بأمير الرياض بالنيابة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مساء أمس في العاصمة الروسية موسكو حفل العشاء الذي أقامه تكريماً لسموه
سفيرخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي .
حضر حفل العشاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة.
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