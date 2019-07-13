شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور الكرملين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (موسكو)

قام أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليوم بزيارة لقصر الكرملين التاريخي وسط العاصمة الروسية موسكو.

وتجول أمير منطقة الرياض بالنيابة في قاعة قصر الكرملين التي تحتوي على العديد من اللوحات الفنية حيث استمع لشرح عن مجمع قصور قياصرة روسيا السابق وقاعة استقبال رؤساء الدول وقاعة اجتماعات الدولة وقاعة تنصيب قياصرة.

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كما استمع إلى شرح عن الأحداث المهمة التي شهدتها موسكو خلال القرون الماضية ، كما اطلع على قاعة تحتوي على رسومات للقياصرة السابقين.

كما شملت جولة أمير منطقة الرياض بالنيابة متحف الألماس الذي يحتوي على قطع نادرة وكذلك متحف أزياء القياصرة .

رافق أمير الرياض بالنيابة خلال الجولة الوفد الرسمي المرافق له.