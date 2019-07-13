، "الفوزان": لا يجوز السهر الذي يؤخِّر عن صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة ،

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أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، أنه لا يجوز السهر الذي يؤخِّر عن صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة؛ لأنها واجب محتم على المسلم.
جاء ذلك ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى أمس الأول خلال توجيه الشيخ "الفوزان" نصيحة للشباب وبعض العوائل الذين يسهرون في هذا الصيف إلى آخر الليل، وقبل الفجر ينامون، ويتركون أداء الصلاة في وقتها، وكذلك يسببون المتاعب لوالديهم بعدم الاستجابة لأداء الصلاة.
وأكد "الفوزان" ضرورة إلزام الآباء أبناءهم بصلاة الجماعة، وأن يعزموا عليهم، ولا يتركوهم؛ لقوله ﷺ "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر".
وأردف: على الآباء مسؤولية نحو أبنائهم بأن يلزموهم بطاعة الله، وفي طليعتها بعد التوحيد الصلاة في وقتها مع الجماعة".
"الفوزان": لا يجوز السهر الذي يؤخِّر عن صلاة الفجر في وقتها مع الجماعةعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-07-13
أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، أنه لا يجوز السهر الذي يؤخِّر عن صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة؛ لأنها واجب محتم على المسلم.
جاء ذلك ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى أمس الأول خلال توجيه الشيخ "الفوزان" نصيحة للشباب وبعض العوائل الذين يسهرون في هذا الصيف إلى آخر الليل، وقبل الفجر ينامون، ويتركون أداء الصلاة في وقتها، وكذلك يسببون المتاعب لوالديهم بعدم الاستجابة لأداء الصلاة.
وأكد "الفوزان" ضرورة إلزام الآباء أبناءهم بصلاة الجماعة، وأن يعزموا عليهم، ولا يتركوهم؛ لقوله ﷺ "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر".
وأردف: على الآباء مسؤولية نحو أبنائهم بأن يلزموهم بطاعة الله، وفي طليعتها بعد التوحيد الصلاة في وقتها مع الجماعة".
13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
01:50 AM
خلال توجيه نصيحة للشباب والعوائل الذين يسهرون ويتركون أداء الصلاة
أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، أنه لا يجوز السهر الذي يؤخِّر عن صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة؛ لأنها واجب محتم على المسلم.
جاء ذلك ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى أمس الأول خلال توجيه الشيخ "الفوزان" نصيحة للشباب وبعض العوائل الذين يسهرون في هذا الصيف إلى آخر الليل، وقبل الفجر ينامون، ويتركون أداء الصلاة في وقتها، وكذلك يسببون المتاعب لوالديهم بعدم الاستجابة لأداء الصلاة.
وأكد "الفوزان" ضرورة إلزام الآباء أبناءهم بصلاة الجماعة، وأن يعزموا عليهم، ولا يتركوهم؛ لقوله ﷺ "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر".
وأردف: على الآباء مسؤولية نحو أبنائهم بأن يلزموهم بطاعة الله، وفي طليعتها بعد التوحيد الصلاة في وقتها مع الجماعة".
، "الفوزان": لا يجوز السهر الذي يؤخِّر عن صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة ،
المصدر : الخليج 365
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