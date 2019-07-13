محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم موافقتها على بيع عقد اللاعب عبدالفتاح آدم إلى نادي النصر لمدة خمسة مواسم. وقال النادي في تغريدة: "وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر، متمنياً له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد، وسيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة، ومثل الجانب النصراوي في الصفقة "عبدالرحمن الحلافي". رسمياً .. عبدالفتاح آدم نصراوي لخمسة مواسم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-13 أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم موافقتها على بيع عقد اللاعب عبدالفتاح آدم إلى نادي النصر لمدة خمسة مواسم. وقال النادي في تغريدة: "وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر، متمنياً له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد، وسيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة، ومثل الجانب النصراوي في الصفقة "عبدالرحمن الحلافي". Advertisements 13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 01:49 AM أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم موافقتها على بيع عقد اللاعب عبدالفتاح آدم إلى نادي النصر لمدة خمسة مواسم. وقال النادي في تغريدة: "وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر، متمنياً له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد، وسيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة، ومثل الجانب النصراوي في الصفقة "عبدالرحمن الحلافي". ، رسمياً .. عبدالفتاح آدم نصراوي لخمسة مواسم ،

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