، اليوم.. تنصيب السويكت رئيسًا للنصر لأربع سنوات مقبلة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يُنتظر أن يتم تنصيب صفوان السويكت رئيسًا لمجلس إدارة النصر اليوم السبت، وهو المدعوم من عبدالرحمن الحلافي عضو الشرف البارز.
وقد حصد السويكت ما نسبته 70 % من أصوات الأعضاء الذهبيين، حسبما أعلنه العضو الذهبي والداعم عبدالعزيز بغلف في مداخلة هاتفية لقناة 24 الخميس الماضي.
ويملك السويكت سيرة ذاتية حافلة بالتجارب الإدارية والاستثمارية؛ إذ حصل على شهادة الماجستير من المملكة المتحدة في التمويل والاستثمار البنكي، وشهادة الدكتوراه في القانون من المعهد العالي للقضاء بالرياض، ويهتم برسم الخطط والاستراتيجيات البنكية.
وينافس السويكت على الكرسي النصراوي أربعة مرشحين، هم: تركي الدهام وإبراهيم العثمان وصالح الأطرم ونصر النصر. وتبقى جميع السيناريوهات مفتوحة لتنصيب السويكت، إما بانسحاب المرشحين الأربعة؛ وبالتالي تتم التزكية مباشرة، أو انسحاب بعضهم، ويتم التصويت من الأعضاء الذهبيين والعاديين لمصلحة السويكت.
وقد حُدد يوم الأحد القادم لتلقي الطعون، وسيتم البت فيها يومَيْ الاثنين والثلاثاء القادمَيْن.
اليوم.. تنصيب السويكت رئيسًا للنصر لأربع سنوات مقبلةعبدالله الشهري الخليج 365 2019-07-13
يُنتظر أن يتم تنصيب صفوان السويكت رئيسًا لمجلس إدارة النصر اليوم السبت، وهو المدعوم من عبدالرحمن الحلافي عضو الشرف البارز.
وقد حصد السويكت ما نسبته 70 % من أصوات الأعضاء الذهبيين، حسبما أعلنه العضو الذهبي والداعم عبدالعزيز بغلف في مداخلة هاتفية لقناة 24 الخميس الماضي.
ويملك السويكت سيرة ذاتية حافلة بالتجارب الإدارية والاستثمارية؛ إذ حصل على شهادة الماجستير من المملكة المتحدة في التمويل والاستثمار البنكي، وشهادة الدكتوراه في القانون من المعهد العالي للقضاء بالرياض، ويهتم برسم الخطط والاستراتيجيات البنكية.
وينافس السويكت على الكرسي النصراوي أربعة مرشحين، هم: تركي الدهام وإبراهيم العثمان وصالح الأطرم ونصر النصر. وتبقى جميع السيناريوهات مفتوحة لتنصيب السويكت، إما بانسحاب المرشحين الأربعة؛ وبالتالي تتم التزكية مباشرة، أو انسحاب بعضهم، ويتم التصويت من الأعضاء الذهبيين والعاديين لمصلحة السويكت.
وقد حُدد يوم الأحد القادم لتلقي الطعون، وسيتم البت فيها يومَيْ الاثنين والثلاثاء القادمَيْن.
13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
01:33 AM
يُنتظر أن يتم تنصيب صفوان السويكت رئيسًا لمجلس إدارة النصر اليوم السبت، وهو المدعوم من عبدالرحمن الحلافي عضو الشرف البارز.
وقد حصد السويكت ما نسبته 70 % من أصوات الأعضاء الذهبيين، حسبما أعلنه العضو الذهبي والداعم عبدالعزيز بغلف في مداخلة هاتفية لقناة 24 الخميس الماضي.
ويملك السويكت سيرة ذاتية حافلة بالتجارب الإدارية والاستثمارية؛ إذ حصل على شهادة الماجستير من المملكة المتحدة في التمويل والاستثمار البنكي، وشهادة الدكتوراه في القانون من المعهد العالي للقضاء بالرياض، ويهتم برسم الخطط والاستراتيجيات البنكية.
وينافس السويكت على الكرسي النصراوي أربعة مرشحين، هم: تركي الدهام وإبراهيم العثمان وصالح الأطرم ونصر النصر. وتبقى جميع السيناريوهات مفتوحة لتنصيب السويكت، إما بانسحاب المرشحين الأربعة؛ وبالتالي تتم التزكية مباشرة، أو انسحاب بعضهم، ويتم التصويت من الأعضاء الذهبيين والعاديين لمصلحة السويكت.
وقد حُدد يوم الأحد القادم لتلقي الطعون، وسيتم البت فيها يومَيْ الاثنين والثلاثاء القادمَيْن.
، اليوم.. تنصيب السويكت رئيسًا للنصر لأربع سنوات مقبلة ،
المصدر : الخليج 365
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