، "الشعر في عسير" للدكتور "التيهاني" يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب ،

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فاز كتاب "الشعر في عسير" للدكتور أحمد بن عبدالله التيهاني بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب 2019 (فرع الأدب) في المملكة العربية السعودية.
وتناول الكتاب الشعر في منطقة عسير في الفترة من 1351هـ إلى 1430هـ وفق دراسة شاملة، ترصد الموضوعات والسمات الفنية عبر مرحلة تعد من أكثر المراحل التاريخية خصوبة.
وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى تشجيع الباحثين والمهتمين بالتأليف الذي يحقق أهداف دارة الملك عبدالعزيز، ودعم المؤلفات المتعلقة بتاريخ المملكة العربية السعودية خصوصًا، والجزيرة العربية عبر العصور عمومًا، والاهتمام بالدراسات التي تُعنى بالمجتمع السعودي، وتعزيز الدراسات الأدبية والتاريخية في المملكة العربية السعودية.
"الشعر في عسير" للدكتور "التيهاني" يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للكتابعبدالعزيز الريثي الخليج 365 2019-07-13
فاز كتاب "الشعر في عسير" للدكتور أحمد بن عبدالله التيهاني بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب 2019 (فرع الأدب) في المملكة العربية السعودية.
وتناول الكتاب الشعر في منطقة عسير في الفترة من 1351هـ إلى 1430هـ وفق دراسة شاملة، ترصد الموضوعات والسمات الفنية عبر مرحلة تعد من أكثر المراحل التاريخية خصوبة.
وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى تشجيع الباحثين والمهتمين بالتأليف الذي يحقق أهداف دارة الملك عبدالعزيز، ودعم المؤلفات المتعلقة بتاريخ المملكة العربية السعودية خصوصًا، والجزيرة العربية عبر العصور عمومًا، والاهتمام بالدراسات التي تُعنى بالمجتمع السعودي، وتعزيز الدراسات الأدبية والتاريخية في المملكة العربية السعودية.
13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
01:13 AM
رصد السمات الفنية عبر مرحلة من أكثر المراحل التاريخية خصوبة
فاز كتاب "الشعر في عسير" للدكتور أحمد بن عبدالله التيهاني بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب 2019 (فرع الأدب) في المملكة العربية السعودية.
وتناول الكتاب الشعر في منطقة عسير في الفترة من 1351هـ إلى 1430هـ وفق دراسة شاملة، ترصد الموضوعات والسمات الفنية عبر مرحلة تعد من أكثر المراحل التاريخية خصوبة.
وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى تشجيع الباحثين والمهتمين بالتأليف الذي يحقق أهداف دارة الملك عبدالعزيز، ودعم المؤلفات المتعلقة بتاريخ المملكة العربية السعودية خصوصًا، والجزيرة العربية عبر العصور عمومًا، والاهتمام بالدراسات التي تُعنى بالمجتمع السعودي، وتعزيز الدراسات الأدبية والتاريخية في المملكة العربية السعودية.
، "الشعر في عسير" للدكتور "التيهاني" يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب ،
المصدر : الخليج 365
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