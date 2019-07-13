، "الجدعان" يرأس وفد المملكة باجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ،

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يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تـُعقد في لوكسمبورغ خلال الفترة 12- 13 يوليو 2019م.
وتفصيلاً، يتضمن جدول أعمال الاجتماعات مناقشة التقرير السنوي للبنك لعام 2018م، وسير العمل والرؤية المستقبلية للبنك، والموافقة على انضمام مجموعة من الدول للبنك وهي كل من: بنين، وجيبوتي، وروندا.
ويناقش الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين موضوع التعاون في مشاريع البنية التحتية لتعزيز الربط بين الدول، بالإضافة إلى سُبل تعزيز استخدام التقنية الحديثة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير الخطط الإستراتيجية للبنك في دعم مشاريع البنية التحتية لمنطقة آسيا.
يُذكر أن المملكة عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي بدأ عملياته في عام 2016م، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف الأخرى.
ويقوم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تشجيع الاستثمار في رأس المال العام والخاص على المستوى الإقليمي من أجل تحقيق التنمية وبصفة خاصة تنمية البنية التحتية، والاستفادة من الموارد المتاحة للبنك لتمويل هذه التنمية على المستوى الإقليمي مع منح الأولوية للمشاريع والبرامج التي تسهم بفعالية أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا.
"الجدعان" يرأس وفد المملكة باجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-13
يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تـُعقد في لوكسمبورغ خلال الفترة 12- 13 يوليو 2019م.
وتفصيلاً، يتضمن جدول أعمال الاجتماعات مناقشة التقرير السنوي للبنك لعام 2018م، وسير العمل والرؤية المستقبلية للبنك، والموافقة على انضمام مجموعة من الدول للبنك وهي كل من: بنين، وجيبوتي، وروندا.
ويناقش الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين موضوع التعاون في مشاريع البنية التحتية لتعزيز الربط بين الدول، بالإضافة إلى سُبل تعزيز استخدام التقنية الحديثة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير الخطط الإستراتيجية للبنك في دعم مشاريع البنية التحتية لمنطقة آسيا.
يُذكر أن المملكة عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي بدأ عملياته في عام 2016م، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف الأخرى.
ويقوم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تشجيع الاستثمار في رأس المال العام والخاص على المستوى الإقليمي من أجل تحقيق التنمية وبصفة خاصة تنمية البنية التحتية، والاستفادة من الموارد المتاحة للبنك لتمويل هذه التنمية على المستوى الإقليمي مع منح الأولوية للمشاريع والبرامج التي تسهم بفعالية أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا.
13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
01:07 AM
يناقش سير العمل والرؤية المستقبلية.. ويعقد في لوكسمبورج 12 و13 يوليو الجاري
يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تـُعقد في لوكسمبورغ خلال الفترة 12- 13 يوليو 2019م.
وتفصيلاً، يتضمن جدول أعمال الاجتماعات مناقشة التقرير السنوي للبنك لعام 2018م، وسير العمل والرؤية المستقبلية للبنك، والموافقة على انضمام مجموعة من الدول للبنك وهي كل من: بنين، وجيبوتي، وروندا.
ويناقش الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين موضوع التعاون في مشاريع البنية التحتية لتعزيز الربط بين الدول، بالإضافة إلى سُبل تعزيز استخدام التقنية الحديثة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير الخطط الإستراتيجية للبنك في دعم مشاريع البنية التحتية لمنطقة آسيا.
يُذكر أن المملكة عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي بدأ عملياته في عام 2016م، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف الأخرى.
ويقوم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تشجيع الاستثمار في رأس المال العام والخاص على المستوى الإقليمي من أجل تحقيق التنمية وبصفة خاصة تنمية البنية التحتية، والاستفادة من الموارد المتاحة للبنك لتمويل هذه التنمية على المستوى الإقليمي مع منح الأولوية للمشاريع والبرامج التي تسهم بفعالية أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا.
، "الجدعان" يرأس وفد المملكة باجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ،
المصدر : الخليج 365
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