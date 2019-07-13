يُشارك في تنفيذها 33 جهةً حكوميةً .. وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا اليوم (الجمعة) الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها (33) جهة حكومية إضافة إلى أي جهة أخرى قد يتطلب الموقف مشاركتها لاحقاً. وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أن موافقة وزير الداخلية على الخطة واعتماد العمل بها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ تأتي وفق التحديث الذي شهدته في ضوء نتائج تنفيذها في موسم حج العام الماضي، وما صدر بشأنها من توجيهات للجنة الحج العليا بناءً على تقارير الدروس المستفادة التي ناقشتها في اجتماعاتها.

وأشار العمرو إلى أن التطوير المستمر للخطط العامة للطوارئ بالحج يتم وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، مبيناً أن الخطة اشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الافتراضات الواردة بالخطة موضحاً بها جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة. وأكد أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء المناسك، وإرشادهم في مناطق الحج بمكة والمدينة.