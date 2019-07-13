مركز الإقامة المميزة يُوضح تفاصيل متطلبات التقديم

أوضح مركز خدمات الإقامة المميزة، اليوم (الجمعة)، تفاصيل متطلبات الحصول عليها للأجانب الراغبين في تقديم طلباتهم إلى المركز. وأفاد أنه يجب إحضار رقم الإقامة السعودية إذا كان المتقدم من داخل المملكة أو سبق له الإقامة فيها، إضافة إلى كشفت حساباته المصرفية لآخر سنتين، بشرط أن يكون مختوماً من البنك.

كما يشترط تقديم بيانات العنوان الحالي، وبيانات الزوجة والأولاد حال وجودهم، ورفع صور ممسوحة ضوئياً ومصدّقة لصكوك التملك، وتعريف حديث بالراتب مختوم من جهة العمل ومصدّق. ويجب على المتقدم كذلك إحضار كشوفات حسابات الاستثمارات، ورفع صور ممسوحة ضوئياً لشهادات القروض إن وجدت، وصور للقوائم المالية المدققة من المحاسبين، وصور شخصية للمتقدم والتابعين له، إضافة إلى بيانات جواز السفر.