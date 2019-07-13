بالفيديو: لحظة إنقاذ مصابين في حادث مروري في عسير

وثق فريق ساعد للبحث والإنقاذ فيديو يرصد لحظة التعامل مع حادث مروري مروع وقع بين محافظتي تنومة وبللسمر بمنطقة عسير. ونشر الفريق بيان مقتضب حول الواقعة موضحين أن الحادث وقع في الثانية والنصف من فجر اليوم الجمعة وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص؛ أحدهم في حالة حرجة جدًّا. ولم يذكر الفريق المزيد من التفاصيل حول الحادث وأسبابه.

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