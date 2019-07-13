مشروعات «الشرقية».. ردود فعل متباينة ومطالبات بتحسين الخدمات الحالية

أعلنت أمانة الشرقية مؤخرًا عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة، بينها «المواقف الذكية» بحاضرة الدمام، والمتضمنة إقامة 20 ألف موقف ذكي في الدمام.

إعلان أمانة الشرقية هذه المشروعات، قوبل بردود فعل متباينة من قبل بعض المغردين، فالبعض عبر عن استيائه منها؛ بسبب ما وصفه بـ«القصور» في تنفيذ المشاريع المتماسة بالحياة اليومية للمواطنين، فيما توجه آخرون بالشكر لأمير المنطقة، نظير ما وصفه بـ«اهتمامه بتطوير» المنطقة.

وقال حساب بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يدعى «Faw»: نتمنى من أمين المنطقة الشرقية أن يولي الاهتمام لاحتياج الأحياء السكنية، خاصة ضاحية الملك فهد بالجبيل.. نحن نعيش في هذا الحي بلا أبسط الخدمات مثل «السفلتة»، وعدم اكتمال ردم بعض الشوارع، ناهيك عن الخدمات الأخرى مثل الإنارة والماء والصرف الصحي والمدارس والمساجد والخدمات الأخرى.

في الإطار ذاته، قال صالح ظاهر القبيسي: ضاحية الملك فهد بالجبيل، واجهة ومدخل المنطقة الشرقية، سكانها يعانون انعدام أبسط الخدمات (الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والسفلتة، وهذه الخدمات هي الأساس في العيش».

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أما علي آل كزيم، فقد قال: «مشكورين والى الإمام.. نود أن نستفيد من خبرات من سبقونا.. مع عبقرية أبنائنا المهندسين يكون الإبداع.. والإضافة التي تنم عن التقدم والاستفادة من التقنية الذكية يا ليت تأمر الأمانة بتركيب كاميرات في مطابخ المطاعم التابعة لكل بلدية، تكون مربوطة تقنيًّا بأقسام البيئة للمتابعة على الهواء ليحرصوا أكثر».

من ناحيته قال المدعو محمد الوهابي: «شكرًا لأمين حاضرة الدمام على تلك المشاريع التي ذكرها، خاصة أن مواطني الحاضرة وزوارها بحاجة الى تلك المواقف.. لكن لنا تساؤلات.. متى نرى التطوير في غرب الدمام، خاصة الشوارع الرئيسة التي تُركت منذ 15 عامًا، وهي بدون تطوير في البنية التحتية (السفلتة، والأرصفة والحفر والهبوط).

ومن جانبه قال المدعو «فارس»: شيء جميل (المشروعات)، لكنها دون المأمول.. منذ فترة لم نسمع عن إطلاق مشاريع تلبي الطموحات.. أين دائري الدمام والطريق الساحلي والنقل العام وطريق الخليج الرديف، وتوسعة طريق الملك فهد؟!.. هذه هي المشاريع الحيوية التي طال انتظارها.