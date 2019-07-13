مصادر «عاجل»: إعادة بدل الحقل لموظفي مراكز التنمية بوزارة العمل بضوابط جديدة

كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعادت صرف بدل الحقل لموظفي وموظفات مراكز التنمية الاجتماعية، بعد عامين من قرار إيقافه.

وأوضحت المصادر، أن فريق العمل المشترك بين وكالة التنمية الاجتماعية والإدارة العامة للموارد البشرية المكلف بدراسة وتطوير الكوادر البشرية بمراكز التنمية الاجتماعية، توصل إلى اعتماد آلية ومعايير لصرف بدل الحقل للموظفين والموظفات العاملين بمراكز التنمية الاجتماعية، اعتبارًا من تاريخ 1/ 7/ 2019.

وحول ضوابط صرف بدل الحقل لمدير وموظفي مراكز التنمية الاجتماعية، أكدت مصادر «عاجل»، أن «صرف البدل يتم وفق ضوابط، تضمنت صرفه لمدير المركز نظير ما يقوم به من مجهودات لإدارة المركز وتنفيذ خطة الوكالة»، مؤكدة أنه جرى ربط استمرار صرفه بمستوى أداء المركز».

أما معايير صرف بدل الحقل للموظفين والموظفات العاملين في مراكز التنمية، فأكدت المصادر، أنها تضمنت أن يعمل المستفيد من البدل ساعات إضافية لا تقلّ عن ثلاث ساعات يوميًّا أو 15 ساعة بالأسبوع.

وأشارت إلى أنه جرى ربط صرف البدل بنوع الإنجاز ومستوى مشاركة الموظف في تحقيق أهداف الخطة السنوية الخاصة بالمركز، على أن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه، وكذلك الزيارات الميدانية والمشاركات الأخرى مثل حضور اجتماعات مجالس الإدارات وغيرها.

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كما تضمنت معايير استحقاق صرف البدل، أن يتناسب وأعداد الموظفين المكلفين بوضع المركز ومستوى أدائه ونطاق إشرافه وعدد الجمعيات والمؤسسات واللجان التي يشرف عليها.

ويتم اعتماد صرف بدل الحقل للمكلفين والمرشحين من المركز وفقًا لنموذج معد لذلك، ليتم المتابعة والتحقق من إنجاز المهامّ الموكلة ،لهم بحيث يتوجب إرسال شهادة الإنجاز بعد مضي شهرين من التكليف وفق مستهدفات الوكالة المطلوبة، موضحًا بها نتائج متابعة الخطة التشغيلية للمركز كمبرر لصرف بدل الحقل أو إيقافه، وكذلك عدم الجمع بين مكافأة خارج الدوام وبدل الحقل، كما يتم الرفع بإيقاف بدل الحفل عن الموظفين الذي يتمتعون بإجازات تزيد عن 30 يومًا.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أنه يتم تعبئة نموذج أسماء المرشحين وكذلك نموذج شهادة الإنجاز كل شهرين من قبل مدير المركز ومراجعته وتدقيقه من إدارة تنمية المجتمع بفرع الوزارة بالمنطقة واعتماده من وكالة التنمية الاجتماعية.

وشددت الضوابط على ضرورة متابعة الإنجاز للموظفين الذين يتم صرف البدل لهم من خلال الرفع بشهادة الإنجاز كل شهرين والتحقق من استمرار الموظف بتقديم الأداء وتحقيق الأهداف، مؤكدة أنه وفي حال عدم الرفع بشهادة الإنجاز سيؤدي ذلك إلى إيقاف صرف البدل.