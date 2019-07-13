5 دول استفاد حجاجها من مبادرة طريق مكة

أظهرت إحصائية الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة، حتى اليوم 8 ذوالقعدة 1440، استفادة حجاج 5 دول من المبادرة، والتي بدأت في 1 ذوالقعدة 1440 ، وبلغ عدد الحجاج القادمين 36744 حاجا، وصلوا على 90 رحلة طيران، واستقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة 23427 حاجا على 57 رحلة، بينما كان الواصلين إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة 13317 حاجا على 33 رحلة.



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