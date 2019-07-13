73 قضية استرداد جنسية في حقوق الإنسان

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد القضايا التي تلقتها فيما يخص الأحوال المدنية بكافة الفروع بالمناطق العام الماضي 2018 نحو 874 شخصاً، حيث بلغ عدد الذكور 592 بينما عدد الإناث 282.

طلب جنسية

أوضحت الإحصائية التي اطلعت عليها «دوت الخليج» أن «من بين القضايا الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تلك الفترة طلبات جنسية، حيث سجل فرع الرياض 218 قضية، تلاه فرع مدينة جدة بـ5 قضايا، بينما سجل فرع مكة المكرمة 6 قضايا، وسجلَ فرع القصيم قضية واحدة، ولم تُسجّل أي قضية من هذا النوع في فروع: الدمام، الجوف، المدينة المنورة، عسير».

طلب أوراق الثبوتية

أبانت الإحصائية أن «قضايا طلب أوراق الثبوتية الواردة إلى فرع جمعية حقوق الإنسان في الرياض في نفس الفترة كان 308 قضايا، تلاه فرع الجمعية بالمدينة المنورة بـ33 قضية، ثم فرع مدينة جازان بـ29 قضية، ثم فرع مكة المكرمة بـ21 قضية، يليه فرع مدينة جدة بـ15 قضية، ثم فرع الدمام بـ12 قضية، وسُجّلت قضيتان في فرع مدينة الجوف، ففرع القصيم بـ11 قضية، فيما سجلَ فرع عسير 7 قضايا».

طلب إعادة النظر

«سجلت قضايا طلب إعادة النظر لدى فرع الرياض 20 قضية، ثم جاء فرع جازان ثانياً حيث سجل 7 قضايا، ثم فرع جدة إذ سجل قضية واحدة، بينما لم تُسجّل أي قضية من هذا النوع في فروع: الدمام، الجوف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، القصيم».

استرداد الجنسية

ذكرت الإحصائية أن «من ضمن القضايا التي تلقتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قضايا طلب استرداد الجنسية، حيث سجل فرع الرياض 68 قضية، وسجل فرع جازان قضيتين، وفي فرع القصيم سُجّلت قضيتان، ثم جاء رابعاً فرع جدة بتسجيله قضية واحدة، ولم تُسجّل أي قضية من هذا النوع في فروع كل من: الدمام، الجوف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم».

طول مدة الإجراءات

كان عدد قضايا طول مدة الإجراءات بفرع الرياض 28 قضية، ثم فرع مكة المكرمة بـ4 قضايا، ثم فرع جدة بقضية واحدة، كما سجل فرعا جازان والقصيم قضية واحدة في كل منهما، في الوقت الذي لم تُسجّل أي قضية من هذا النوع في فروع: الدمام، الجوف، المدينة المنورة، عسير».

اعتراض على قرار

بينت الإحصائية أن «من ضمن القضايا المتعلقة بالأحوال المدنية الواردة للجمعية كانت قضايا اعتراض على قرار، حيث بلغ عددها لدى فرع الرياض 32 قضية، ثم فرع عسير بـ4 قضايا، ولم تُسجّل أي قضايا من هذا النوع في فروع كل من: جدة، جازان، الدمام، الجوف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم».

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القضايا الواردة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال عام 2018

874 شخصا

- الذكور 592

- الإناث 282

موضوعات القضايا

- طلب جنسية

- طلب أوراق الثبوتية

- استرداد الجنسية

- اعتراض على قرار

- طلب إعادة النظر

- طول مدة الإجراءات