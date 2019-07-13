اخبار السعوديه

نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الخبراني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير بن عبدالعزيز، وتعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وذوي الشهيد الجندي حسين بن عيسى حسين خبراني أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وعبّر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ‪منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة، وكافة القطاعات العسكرية من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكدا أن دوت الخليج لن ينسى تضحياتهم العظيمة

‬من جانبه، عبر والد وذوي الشهيد الخبراني عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين الله أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الخبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا