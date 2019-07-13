نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الخبراني

وعبّر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة، وكافة القطاعات العسكرية من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكدا أن دوت الخليج لن ينسى تضحياتهم العظيمة
من جانبه، عبر والد وذوي الشهيد الخبراني عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين الله أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.
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