نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الخبراني

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وذوي الشهيد الجندي حسين بن عيسى حسين خبراني أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وعبّر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ‪منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة، وكافة القطاعات العسكرية من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكدا أن دوت الخليج لن ينسى تضحياتهم العظيمة

‬من جانبه، عبر والد وذوي الشهيد الخبراني عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين الله أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.